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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Дополнительные испытания в Horizon Forbidden West

Опубликовано: вчера, 17:54:13
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Разработчики из студии Guerilla Games в новом ролике поведали о побочных активностях, которыми Элой сможет заняться в Horizon Forbidden West. Дел у героини будет предостаточно: к уже знакомым занятиям из первой части, таким, как исследование развалин былых эпох и изучение Котлов, добавятся и новые виды деятельности.

В приключениях Элой пригодятся разнообразные костюмы, оружие и прочее снаряжение – все это она будет получать и прокачивать по ходу игры. Опробовать вооружение перед реальными схватками помогут специальные арены и охотничьи угодья, в них можно будет даже посостязаться на очки с другими игроками. Во многих поселениях появится возможность отточить свои навыки ближнего боя в бойцовских ямах. А на особенно больших аренах героине предстоит схлестнуться в битве с самыми опасными машинами. Кроме того, судя по бонусам за предзаказ, в Forbidden West также появится коллекционная мини-игра "Стычка", для нее Элой потребуется собирать модели машин разного качества.

Horizon Forbidden West выходит на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года.

Challenges of the Forbidden West
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