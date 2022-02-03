Дополнительные испытания в Horizon Forbidden West

Разработчики из студии Guerilla Games в новом ролике поведали о побочных активностях, которыми Элой сможет заняться в Horizon Forbidden West. Дел у героини будет предостаточно: к уже знакомым занятиям из первой части, таким, как исследование развалин былых эпох и изучение Котлов, добавятся и новые виды деятельности.

В приключениях Элой пригодятся разнообразные костюмы, оружие и прочее снаряжение – все это она будет получать и прокачивать по ходу игры. Опробовать вооружение перед реальными схватками помогут специальные арены и охотничьи угодья, в них можно будет даже посостязаться на очки с другими игроками. Во многих поселениях появится возможность отточить свои навыки ближнего боя в бойцовских ямах. А на особенно больших аренах героине предстоит схлестнуться в битве с самыми опасными машинами. Кроме того, судя по бонусам за предзаказ, в Forbidden West также появится коллекционная мини-игра "Стычка", для нее Элой потребуется собирать модели машин разного качества.

Horizon Forbidden West выходит на PS4 и PS5 18 февраля 2022 года.