Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S

Rockstar Games объявила дату релиза Grand Theft Auto V на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Игра появится на консолях уже текущего поколения 11 ноября 2021 года.

На PS5 пользователи получат бесплатный трехмесячный доступ к GTA Online. То есть в многопользовательский режим пятой части смогут сыграть все желающие вплоть до февраля следующего года.

Rockstar также объявила, что версия Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series отметится новыми функциями и многим другим. Более конкретных деталей разработчики не предоставили.