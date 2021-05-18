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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Дата релиза GTA V на PS5, Xbox Series X и S

Опубликовано: 9 час. 21 мин. назад
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Rockstar Games объявила дату релиза Grand Theft Auto V на PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Игра появится на консолях уже текущего поколения 11 ноября 2021 года.

На PS5 пользователи получат бесплатный трехмесячный доступ к GTA Online. То есть в многопользовательский режим пятой части смогут сыграть все желающие вплоть до февраля следующего года.

Rockstar также объявила, что версия Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series отметится новыми функциями и многим другим. Более конкретных деталей разработчики не предоставили.

 

 

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Игровой разум
RedDaron (уровень 17)6 час. 11 мин. назад
Так её покупать придётся или бесплатно проапгрейдят старую версию специально для PS5 ?
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