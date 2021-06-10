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Дата открытого бета-тестирования Back 4 Blood

Опубликовано: 1 час. 7 мин. назад
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Во время Summer Game Fest компания Turtle Rock Studios показала новый трейлер Back 4 Blood, а также назвала дату проведения открытого бета-тестирования. Игроки, которые оформили предварительный заказ, получат доступ к ОБТ 5 августа, а остальные смогут присоединиться 12 числа.

ОБТ будет доступно на всех платформах и предложит доступ к пяти Чистильщикам, двум кооперативным PvE-миссиям и двум PvP-картам, а также различным видам оружия и картам для создания колоды. После окончания бета-тестирования весь прогресс будет сброшен.

Дата релиза Back 4 Blood, напомним, состоится 12 октября.

Summer Games Fest Trailer
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