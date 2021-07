ИГРЫ

Новый ролик по The Lord of the Rings: Gollum

На шоу Nacon Connect издательство Nacon и разработчики из Daedalic Entertainment представили новый ролик по стелс-экшену The Lord of the Rings: Gollum. Он содержит рассказ об игре от продюсера Харальда Риглера...