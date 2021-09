Да пребудет с нами римейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake PS5 / ПК

Прямая трансляция PlayStation Showcase 2021 началась с весьма громкого анонса. Фанаты Звездных Войн не могли не услышать звук светового меча, следом за которым на экране появился не менее легендарный логотип Star Wars: Knights of the Old Republic с припиской римейк.

Оригинальная игра вышла 18 лет назад и до сих пор является одной из лучших ролевых игр. Переработанная версия, если верить разработчикам, будет полностью следовать сюжету и иметь тех же персонажей, что и оригинал. Все же остальное создается с нуля, что позволит проекту выглядеть не как хорошее прошлое, а как современное творение. Получится ли у разработчиков сохранить душу – узнаем, но не совсем скоро. Даже примерная дата выхода не называется, создатели игры лишь говорят, что проект находится на ранних стадиях. Изначально Star Wars: Knights of the Old Republic Remake обещается быть консольным эксклюзивом PlayStation 5.