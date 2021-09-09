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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 10
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Да пребудет с нами римейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Опубликовано: 09.09.2021 23:35:41
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Прямая трансляция PlayStation Showcase 2021 началась с весьма громкого анонса. Фанаты Звездных Войн не могли не услышать звук светового меча, следом за которым на экране появился не менее легендарный логотип Star Wars: Knights of the Old Republic с припиской римейк.

Оригинальная игра вышла 18 лет назад и до сих пор является одной из лучших ролевых игр. Переработанная версия, если верить разработчикам, будет полностью следовать сюжету и иметь тех же персонажей, что и оригинал. Все же остальное создается с нуля, что позволит проекту выглядеть не как хорошее прошлое, а как современное творение. Получится ли у разработчиков сохранить душу – узнаем, но не совсем скоро. Даже примерная дата выхода не называется, создатели игры лишь говорят, что проект находится на ранних стадиях. Изначально Star Wars: Knights of the Old Republic Remake обещается быть консольным эксклюзивом PlayStation 5.

PlayStation Showcase 2021 Trailer
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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)10.09.2021 12:15:09
Shtefan, я не хочу ремастер классики! Я был там, три тысячи лет назад! Дайте мне перед смертью сыграть в какую-нибудь новую игру, а? Я не хочу двадцать лет римейков! ААААА!)))
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10.09.2021 11:57:19
Harkonnen писал(а):
Паша, так они и этот проект по факту с нуля начинают по их собственным словам. Только сценарий старый. Вот возьмите и напишите заодно новый сценарий, в чем сложность-то?
Они для нового фильма сценарии старых копировали, а ты про игру) Ну паразитируют на верняках, че ты. Ща в ньюфажество ударишься - это ж и повестку надо отрабатывать, и новые рыла заинтересовывать, и старым постараться объяснить, что "ненене мы сохраним дух и ваще франшизу не испоганим", отмахиваясь как раз от полярного мнения "зачем нам ваши новые высеры, вы лучше ремастер классики нам дайте"
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)10.09.2021 11:14:07
Shtefan писал(а):
новый проект ты с нуля начинаешь
Паша, так они и этот проект по факту с нуля начинают по их собственным словам. Только сценарий старый. Вот возьмите и напишите заодно новый сценарий, в чем сложность-то?

Shtefan писал(а):
тебе нужно разворачивать маркетинг, лезть в каждый утюг и рассказывать, почему твоя игра хорошая
Да, если бы это была совсем новая франшиза. Но это же Звездные войны. Половина дела уже сделана, ЦА тупо будет ждать любую новую РПГ по старику. А тут еще и миллионы додиков вроде меня которые надеются на KotOR3 и тоже по умолчанию уже будут его любить. Напряга минимум же. И при создании третьей части они бы вполне себе стартовали не с нуля, а с разгоряченной фанбазой. Так почему же не сделать трешку?
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 18)10.09.2021 11:04:57
ObiWan32167 писал(а):
В чём прикол быть эксклюзивом PS5? Бред какой-то ...
Лукас подтвердила, что игра и на пк выйдет. mobile.twitter.com
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10.09.2021 09:38:46
CeMeH писал(а):
Фанаты будут делаться кипятком от каждого тизера и дневника разработчика по новой игре, ведь предыдущие две были так хороши.
Ну вот ровно поэтому они и переделывают старое, а не делают новое.
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)10.09.2021 09:16:57
Shtefan писал(а):
Так а че тут понимать: новый проект ты с нуля начинаешь, тебе нужно разворачивать маркетинг, лезть в каждый утюг и рассказывать, почему твоя игра хорошая. А стартуя с багажом, это уже другая отправная точка, намного дальше нулевой.
Сил на пиар 3й части вряд ли потратят более ресурсов, чем здесь, это не запуск новой серии. Фанаты будут делаться кипятком от каждого тизера и дневника разработчика по новой игре, ведь предыдущие две были так хороши. И неважно, что новые биовары не старые, а новые обсидианы не старые, ведь эмоции захлестнут от одного понимания, что будет продолжение.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10.09.2021 09:00:56
Harkonnen писал(а):
Я не понимаю этих решений вообще.
Так а че тут понимать: новый проект ты с нуля начинаешь, тебе нужно разворачивать маркетинг, лезть в каждый утюг и рассказывать, почему твоя игра хорошая. А стартуя с багажом, это уже другая отправная точка, намного дальше нулевой.
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)10.09.2021 01:41:06
ObiWan32167 писал(а):
В чём прикол быть эксклюзивом PS5? Бред какой-то ...
Это временный эксклюзив
Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)10.09.2021 00:59:16
В чём прикол быть эксклюзивом PS5? Бред какой-то ...
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)10.09.2021 00:10:15
 
...будет полностью следовать сюжету и иметь тех же персонажей, что и оригинал. Все же остальное создается с нуля...
А почему, в таком случае, нельзя взять и сделать KotOR 3, а не римейк? Киркоров пошел в игродел? Вот правда, объясните мне. Почему нельзя просто взять и сделать третью часть, а не вбухать $70 млн в римейк первой? Почему нет?
Ладно, когда просто текстуры подновляют и продают по второму кругу как Варкрафт недавний, или там Red Alert - это бред, но допустим. Легкие деньги.
Но тут-то в чем проблема? Они сами сказали что планируют пересобрать старую игру с нуля, оставляя только сценарий. Почему нельзя сделать вот вообще все то же самое, но выпустить третью часть, а не перевыпустить первую? Что, сценаристы такие дорогие нынче? Я вас умоляю, Звездные Войны никогда не были про оригинальный сюжет. Я не понимаю этих решений вообще.
"Мы оставим от старой игры только сценарий, все остальное - новое, с новыми технологиями". А сделайте третью часть тогда? Фанаты будут в восторге, куда большем чем анонс ремейка первой игры.
Новость сама по себе неплоха, может даже и сыграю, вспомню бессонные ночи, но вот решение странное.
Ремейки дико задолбали.
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