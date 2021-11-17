Релиз Saints Row перенесли на полгода

Deep Silver и Volition сообщили о переносе даты релиза перезапуска серии Saints Row на целых полгода. Изначально проект должен был выйти 25 февраля 2022 года, а теперь его стоит ждать только 23 августа. Причина заключается в том, что команда разработчиков неверно оценила влияние пандемии COVID-19 на то, чтобы создать игру, соответствующую желаемым стандартам.

Напомним, что новая Saints Row перенесет игроков в город Санто-Илесо на юго-западе Америки, где им в роли главаря криминальной группировки «Святые» предстоит бросить вызов банде Лос Пантерос, айдолам и компании Маршалл.