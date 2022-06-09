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Nickless Опубликовал Nickless 0

Авторы Genshin Impact представили трейлеры двух своих игр

Опубликовано: 2 час. 35 мин. назад, Nickless
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Китайская студия HoYoverse, разработавшая сверхпопулярную игру Genshin Impact, презентовала трейлеры для двух своих новых проектов: Honkai Starrail и Zenless Zone Zero.

Honkai Starrail – бесплатная трехмерная тактическая ролевая игра, в которой уже началась вторая стадия закрытого бета-тестирования. В свежем трейлере показаны новые кинематографические кат-сцены.

Zenless Zone Zero – игра в жанре городского фэнтези. Ее действие происходит в постапокалиптическом футуристическом мегаполисе. Эфириалы вторглись в мир людей и уничтожили большую часть человечества.

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