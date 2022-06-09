Авторы Genshin Impact представили трейлеры двух своих игр

Китайская студия HoYoverse, разработавшая сверхпопулярную игру Genshin Impact, презентовала трейлеры для двух своих новых проектов: Honkai Starrail и Zenless Zone Zero.

Honkai Starrail – бесплатная трехмерная тактическая ролевая игра, в которой уже началась вторая стадия закрытого бета-тестирования. В свежем трейлере показаны новые кинематографические кат-сцены.

Zenless Zone Zero – игра в жанре городского фэнтези. Ее действие происходит в постапокалиптическом футуристическом мегаполисе. Эфириалы вторглись в мир людей и уничтожили большую часть человечества.