Отправляем в нокаут Шредера: раскрыта дата выхода TMNT: Shredder's Revenge

Сегодня, на презентации игр Summer Game Fest, студия Tribute Games представила новый трейлер битемапа по вселенной зеленых черепах Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. В нем показали геймплей за нового героя Кейси Джонса и раскрыли дату выхода проекта. Так, до релиза игры осталось ждать совсем недолго, ведь она выйдет уже 16 июня.

Олдскульный битемап будет доступен на всех основных платформах: PC, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One. В него также можно будет сыграть на PS5 и Xbox Series X|S с помощью обратной совместимости.