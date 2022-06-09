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roma911 Опубликовал roma911 0
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Отправляем в нокаут Шредера: раскрыта дата выхода TMNT: Shredder's Revenge

Опубликовано: 2 час. 51 мин. назад
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Сегодня, на презентации игр Summer Game Fest, студия Tribute Games представила новый трейлер битемапа по вселенной зеленых черепах Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. В нем показали геймплей за нового героя Кейси Джонса и раскрыли дату выхода проекта. Так, до релиза игры осталось ждать совсем недолго, ведь она выйдет уже 16 июня.

Олдскульный битемап будет доступен на всех основных платформах: PC, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One. В него также можно будет сыграть на PS5 и Xbox Series X|S с помощью обратной совместимости.

Release Date Trailer
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