Атмосферный трейлер Scorn

Проект Scorn, что находится в разработке студии Ebb Software, обзавелся свежим трейлером. Показали его во время прямой трансляции Inside Xbox, вместе с чем был подтвержден релиз проекта для Xbox Series X вдобавок к ранее объявленной версии для ПК.

Атмосферное приключение с видом от первого лица перенесет игроков в жуткий мир с головоломками и постоянной нехваткой боеприпасов для отстрела уродливых монстров. А это значит, что нужно будет постоянно решать – сражаться с неприятелями или искать обходной путь.