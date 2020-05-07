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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Атмосферный трейлер Scorn

Опубликовано: 07.05.2020 20:47:53
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Проект Scorn, что находится в разработке студии Ebb Software, обзавелся свежим трейлером. Показали его во время прямой трансляции Inside Xbox, вместе с чем был подтвержден релиз проекта для Xbox Series X вдобавок к ранее объявленной версии для ПК.

Атмосферное приключение с видом от первого лица перенесет игроков в жуткий мир с головоломками и постоянной нехваткой боеприпасов для отстрела уродливых монстров. А это значит, что нужно будет постоянно решать – сражаться с неприятелями или искать обходной путь.

Xbox Series X Trailer
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 08:16:39
Вот это гигеровщина! В трейлере больше Гигера чем в Гигере
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