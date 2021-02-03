Анонсирована Total War: Warhammer III

Студия Creative Assembly и издательство SEGA представили стратегию Total War: Warhammer III. В дебютном кинематографическом ролике показывается, как одна из героинь читает письмо отца. Он говорит, что его жертвы было недостаточно: темные боги продолжат упиваться грехами людей.

Отдельно разработчики поделились подробностями своего проекта. События Total War: Warhammer III перенесут пользователей в Царство Хаоса, куда отправились армии двух сильнейших государств – Кислева и империи Великий Катай.

Игра выйдет в 2021 году в Steam и EGS. Предзаказы уже открыты, цена стандартного издания – 3439 руб.