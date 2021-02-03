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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Анонсирована Total War: Warhammer III

Опубликовано: вчера, 17:34:36
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Студия Creative Assembly и издательство SEGA представили стратегию Total War: Warhammer III. В дебютном кинематографическом ролике показывается, как одна из героинь читает письмо отца. Он говорит, что его жертвы было недостаточно: темные боги продолжат упиваться грехами людей.

Отдельно разработчики поделились подробностями своего проекта. События Total War: Warhammer III перенесут пользователей в Царство Хаоса, куда отправились армии двух сильнейших государств – Кислева и империи Великий Катай.

Игра выйдет в 2021 году в Steam и EGS. Предзаказы уже открыты, цена стандартного издания – 3439 руб.

Announce Trailer - Conquer Your Daemons [RUS]
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)1 час. 13 мин. назад
Птюх писал(а):
цена с каждой новой игрой всё более интригующая
Пиратка..secret не, не слышал derisive
Игровой разум
Koriolan (уровень 17)вчера, 23:19:51
andystorm писал(а):
Я думал что третья часть выйдет через год после второй, то есть осенью 2018, но почему-то ждать пришлось 4 года. Странно всё это, учитывая что вторая часть вышла спустя год после первой.
Я кстати удивился, когда начал смотреть трейлер. Какой-то славянский народ во главе со снежной королевой выглядит круто. Буду играть за них.
Это фракция Кислев! Одна из самых колоритных.
Кандидат на место капо
Птюх (уровень 12)вчера, 22:01:55
цена с каждой новой игрой всё более интригующая
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 19:09:09
Creative Assembly умеют интриговать, ну посмотрим что выйдет dirol
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 17:40:55
Сообщение отредактировано пользователем 03.02.2021 18:46:03
Я думал что третья часть выйдет через год после второй, то есть осенью 2018, но почему-то ждать пришлось 4 года. Странно всё это, учитывая что вторая часть вышла спустя год после первой.
Я кстати удивился, когда начал смотреть трейлер. Какой-то славянский народ во главе со снежной королевой выглядит круто. Буду играть за них.
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