Анонсирована Star Ocean The Divine Force

Во время прямой трансляции State of Play состоялся анонс Star Ocean The Divine Force. Проект отмечает 25-летие серии и предложит игрокам смесь фэнтези с научной фантастикой. Как и в других частях Star Ocean, фанатов ждет масса детально прописанных персонажей и побочных историй. Также разработчики обещают уникальную боевую систему с простым и интуитивным управлением.

Star Ocean The Divine Force предложит уже знакомую игрокам систему с двумя главными персонажами. Таким образом история будет подаваться с разных перспектив – от лица протагониста, принадлежащего к развитой цивилизации с технологиями межзвездных путешествий, и героя с еще развивающейся планеты, наука которой находится примерно на средневековом уровне.

Новым для серии станет полная свобода перемещения в локациях – игроки смогут даже летать, что позволит исследовать буквально каждый фрагмент самых масштабных в истории серии локаций. Эта же свобода распространится и на боевую систему, позволяя моментально вступать в сражения и ускользать буквально из-под носа противников.

Созданием Star Ocean The Divine Force занимается студия Tri-Ace, релиз игры ожидается в 2022 году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.