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Анонсирована Star Ocean The Divine Force

Опубликовано: сегодня, 00:35:35
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Во время прямой трансляции State of Play состоялся анонс Star Ocean The Divine Force. Проект отмечает 25-летие серии и предложит игрокам смесь фэнтези с научной фантастикой. Как и в других частях Star Ocean, фанатов ждет масса детально прописанных персонажей и побочных историй. Также разработчики обещают уникальную боевую систему с простым и интуитивным управлением.

Star Ocean The Divine Force предложит уже знакомую игрокам систему с двумя главными персонажами. Таким образом история будет подаваться с разных перспектив – от лица протагониста, принадлежащего к развитой цивилизации с технологиями межзвездных путешествий, и героя с еще развивающейся планеты, наука которой находится примерно на средневековом уровне.

Новым для серии станет полная свобода перемещения в локациях – игроки смогут даже летать, что позволит исследовать буквально каждый фрагмент самых масштабных в истории серии локаций. Эта же свобода распространится и на боевую систему, позволяя моментально вступать в сражения и ускользать буквально из-под носа противников.

Созданием Star Ocean The Divine Force занимается студия Tri-Ace, релиз игры ожидается в 2022 году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.

Announce Trailer
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Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)9 час. 33 мин. назад
andystorm писал(а):
Не пойму, зачем выпускать на PS4?
Хм, потому что аудитория PS 4 это самая большая консольная аудитория в мире и игнорировать их - это пилить ветку на которой сидишь + PS5 тупо негде купить.
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