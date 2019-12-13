Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

The Game Awards порадовал геймеров не только представлением консоли от Microsoft, но и первым официальным анонсом для PlayStation 5. Студия Counterplay Games совместно с издательством Gearbox Publishing представили кооперативный экшен Godfall.

Новый проект создается с изначальным с упором на кооперативное прохождение. При этом игрой вполне можно можно будет насладиться и в однопользовательском режиме.

Упор в Godfall сделают на ближний бой с перевесом в нападение, где защита играет совсем незначительную роль. Главное – не прекращать убивать толпы врагов и находить подходы при сражениях с могущественными боссами.

Релиз Godfall запланирован на рождественские праздники 2020 года. Проект будет доступен на PlayStation 5 и ПК (через Epic Games Store).