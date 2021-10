Анонсирован хоррор по мотивам «Тихого места»

Сегодня состоялся релиз третьей части хоррор-антологии The Dark Pictures, которая получила название House of Ashes и рассказывает о событиях, происходящих в Ираке в 2003 году. Вам предстоит узнать историю пятерых...

Состоялся релиз The Dark Pictures: House of Ashes

Многопользовательский шутер The Day Before получил дату релиза

Российские разработчики из студии Fntastic объявили дату релиза многопользовательской выживалки The Day Before. Игра выйдет 21 июня 2022 года. The Day Before предлагает довольно типичный для жанра геймплей...