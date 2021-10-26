Анонсирован хоррор по мотивам «Тихого места»

Сегодня стало известно, что в разработке находится игра по вселенной фильмов «Тихое место». Созданием проекта занимается студия iLLOGIKA при поддержке издательства Saber Interactive.

A Quiet Place станет сюжетным одиночным приключением. Разработчики хотят маскимально аутентично передать напряженный дух оригинала. Фильмы повествовали об апокалипсисе, вызванном появлением в мире ужасных монстров, реагирующих на звук, и семье, которая пыталась выжить в новых условиях. Игра же хочет поведать совершенно новую историю в знакомой вселенной.

Хоррор выйдет в 2022 году. Пока что не известно, на каких платформах появится игра.