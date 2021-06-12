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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Анонсирован Avatar: Frontiers of Pandora

Опубликовано: 5 час. 54 мин. назад
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Вишенкой на торте презентации Ubisoft Forward стал анонс Avatar: Frontiers of Pandora, невероятного красивого приключения в открытом мире с видом от первого лица в знаменитой вселенной. Сюжет игры расскажет о совершенно новых событиях, а главным героем выступит представитель народа На'ви. Место действий – ранее невиданные западные земли Пандоры, населенные уникальными существами и реагирующие на ваши действия. В роли туземца вашей целью является остановить силы Корпорации по ОПР, угрожающие планете. Создается игра на самой последней версии движка Snowdrop.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

First Look Trailer
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Игровой разум
Yarikff (уровень 18)16 мин. назад
Выглядит эпично! Будем ждать!!!
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