Прямая трансляция Devolver Digital Showcase 2021

Скоро начнется прямая трансляцию Devolver Digital Showcase 2021. На ней покажут проекты от компаний Flying Wild Hog, Galvanic Games, Doinksoft и других студий, которые издает Devolver Digital. Посмотреть ее вы можете прямо здесь.
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