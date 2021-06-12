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Дюка Опубликовал Дюка 0

Прямая трансляция Devolver Digital Showcase 2021

Опубликовано: 6 час. 1 мин. назад, Дюка
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Скоро начнется прямая трансляцию Devolver Digital Showcase 2021. На ней покажут проекты от компаний Flying Wild Hog, Galvanic Games, Doinksoft и других студий, которые издает Devolver Digital. Посмотреть ее вы можете прямо здесь.

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