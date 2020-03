Анонс DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition

Спустя год с лишним после релиза, автосимулятор DiRT Rally 2.0 получил GOTY-издание. Оно объединяет в себе весь контент и функции, добавленные после выхода игры, а также новый пакет контента Colin McRae: FLAT OUT, включающий 40 сценариев, охватывающих карьеру известного чемпиона по раллийным гонкам Колина Макрея. DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition предложит более 50 новых автомобилей на выбор, шесть разных стран и ежемесячные соревнования.

Обладатели Deluxe-издания или полного Season Pass получат Game of the Year Edition бесплатно, а игрокам, у которых есть только стандартная версия, придется купить издание отдельно. На физических носителях GOTY-издание будет доступно 27 марта только на Xbox One и PlayStation 4, а релиз цифрового варианта состоится 24 марта для всех платформ.



Состав DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition