НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Дюка Опубликовал Дюка 0

Silent Hill: в разработке может находиться две игры

Опубликовано: 1 час. 10 мин. назад, Дюка
Поделиться:  
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Согласно информации от Rely on Horror, фанатов серии Silent Hill в будущем ждет не одна, а две игры.

Первый проект заявляется как мягкая перезагрузка серии, а занимается его разработкой SIE Japan Studio совместно с другой компанией. Если конкретно, то над игрой работают люди, стоящие за ужастиком Siren: Blood Curse. Также отмечается, что в создании проекта участвуют Масахиро Ито (получил известность за работу над дизайном монстров первых трех частей серии Silent Hill), отвечающий за дизайн врагов и арты, писатель/режиссер Кэйитиро Тояма и композитор Акира Ямаока.

Второй проект – фактически новая попытка возродить игру Silent Hills, которой занимались Хидэо Кодзима и Гильермо дель Торо несколько лет назад, но ее разработка была отменена после ссоры Konami и Кодзимы. По слухам, Sony тоже участвует в разработке. Также один из источников утверждает, что проект будет поддерживать PlayStation VR следующего поколения для PlayStation 5, а по стилю он приближен к играм от Telltale и Supermassive Games. Однако пока сделка не 100%, так что на данный момент в активной разработке находится только первый проект.

 

Silent Hill: в разработке может находиться две игры

 

Вам также может быть интересно
TORGI за DOOM Eternal Следующий розыгрыш состоится 20 марта. Успей испытать удачу! Red Dead Redemption 2 получает Колобан. TORGI за DOOM Eternal Оценки Nioh 2 Nioh 2 выходит уже 13 марта, и в сети появились оценки игры от зарубежных изданий. Хвалят проект за дизайн уровней, выбор оружия и боевую систему, широкие возможности кастомизации и в общем за геймплей... Оценки Nioh 2
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
40 мин. назад0Первое дополнение The Foundation для Control выйдет уже скоро 1 час. 10 мин. назад0Silent Hill: в разработке может находиться две игры 2 час. 47 мин. назад0Анонс DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition вчера, 19:15:380Вертолетный шутер Comanche приземляется в раннем доступе Steam вчера, 18:39:270В For Honor пройдет кроссовер с Prince of Persia вчера, 18:20:590Сразу три игры в EGS – Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike и Mutazione вчера, 17:58:150Квест Blade Runner появится на PC и консолях – в улучшенном формате
Новости игр
Первое дополнение The Foundation для Control выйдет уже скороИГРЫ Первое дополнение The Foundation для Control выйдет уже скоро Компания Remedy сообщила дату релиза первого крупного DLC для экшена Control, получившего название The Foundation – 26 марта он появится на ПК, PS4 и Xbox One.Джесси Фейденс отправится на поиски Хеллен Маршалл... Свежий геймплей Disaster Report 4 – о свободе выбораИГРЫ Свежий геймплей Disaster Report 4 – о свободе выбора Релиз приключенческого экшена с элементами выживания Disaster Report 4: Summer Memories состоится через месяц. В этой игре вам предстоит искать выход из разрушающегося города, попутно встречаясь... Doom Eternal получил системные требованияИГРЫ Doom Eternal получил системные требования Релиз DOOM Eternal состоится 20 марта, и компания id Software, наконец, представила системные требования игры. Ничего сверх нормы от ПК-геймеров не потребуется. Вполне достаточно будет процессора уровня...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонс DiRT Rally 2.0 Game Of The Year EditionCtrl + стрелка вправо