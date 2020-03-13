Silent Hill: в разработке может находиться две игры

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Согласно информации от Rely on Horror, фанатов серии Silent Hill в будущем ждет не одна, а две игры.

Первый проект заявляется как мягкая перезагрузка серии, а занимается его разработкой SIE Japan Studio совместно с другой компанией. Если конкретно, то над игрой работают люди, стоящие за ужастиком Siren: Blood Curse. Также отмечается, что в создании проекта участвуют Масахиро Ито (получил известность за работу над дизайном монстров первых трех частей серии Silent Hill), отвечающий за дизайн врагов и арты, писатель/режиссер Кэйитиро Тояма и композитор Акира Ямаока.

Второй проект – фактически новая попытка возродить игру Silent Hills, которой занимались Хидэо Кодзима и Гильермо дель Торо несколько лет назад, но ее разработка была отменена после ссоры Konami и Кодзимы. По слухам, Sony тоже участвует в разработке. Также один из источников утверждает, что проект будет поддерживать PlayStation VR следующего поколения для PlayStation 5, а по стилю он приближен к играм от Telltale и Supermassive Games. Однако пока сделка не 100%, так что на данный момент в активной разработке находится только первый проект.



