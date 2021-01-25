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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Активная разработка Starfield стартовала после выхода Fallout 4

Опубликовано: 25.01.2021 18:32:16
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В последнем выпуске официального подкаста Xbox Live ведущий Ларри «Major Nelson» Хриб взял интервью у директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Разговор коснулся Starfield, и руководитель рассказал о том, когда именно стартовало активное производство игры.

Комментарий главы гласит: «Мы начали обсуждать [Starfield] десять лет назад, мы начали выкладывать идеи на бумагу пять или шесть лет назад, а активная разработка началась в тот момент, когда мы выпустили Fallout 4. Значит, [она длится] два с половиной или три года».

Дата релиза Starfield не сообщается, но, по слухам, игра должна выйти в 2021 году.

 

 

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)25.01.2021 18:49:28
Как много инфы то..grin
p.s. Ну вот возьмём CdPRed они Киберпанк начали активно делать после Ведьмака 3, то есть как и Bethesda. Судя по википедии число сотрудников в CdPRed вдвое больше чем в Bethesda, значит такими темпами игра выйдет в лучшем случае в конце этого года, но зная Bethesda скорее всего последующие 2022-23г.
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