Активная разработка Starfield стартовала после выхода Fallout 4

В последнем выпуске официального подкаста Xbox Live ведущий Ларри «Major Nelson» Хриб взял интервью у директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Разговор коснулся Starfield, и руководитель рассказал о том, когда именно стартовало активное производство игры.

Комментарий главы гласит: «Мы начали обсуждать [Starfield] десять лет назад, мы начали выкладывать идеи на бумагу пять или шесть лет назад, а активная разработка началась в тот момент, когда мы выпустили Fallout 4. Значит, [она длится] два с половиной или три года».

Дата релиза Starfield не сообщается, но, по слухам, игра должна выйти в 2021 году.