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Дюка Опубликовал Дюка 0

Activision разрабатывает две новые Call of Duty

Опубликовано: вчера, 11:11:24, Дюка
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Activision Blizzard официально объявила о том, что в разработке в этом году находится сразу две Call of Duty – продолжение Modern Warfare 2019 года и Warzone. Оба проекта создает компания Infinity Ward с нуля на новом движке, чтобы избежать технических проблем, которые были допущены в предыдущих играх.

Пока что разработчики даже не объявили точное название новых частей серии, однако известно, что продолжение Modern Warfare выйдет под конец 2022 года (предположительно осенью), а в Warzone 2 обещают революцию жанра «королевская битва» и новый режим «песочницы».

Также напомним, что недавно было объявлено, что игры Activision Blizzard будут выходить на консоли PlayStation даже не смотря на то, что компания скоро станет частью Microsoft.

 

Activision разрабатывает две новые Call of Duty

 

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