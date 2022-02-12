Activision разрабатывает две новые Call of Duty

Activision Blizzard официально объявила о том, что в разработке в этом году находится сразу две Call of Duty – продолжение Modern Warfare 2019 года и Warzone. Оба проекта создает компания Infinity Ward с нуля на новом движке, чтобы избежать технических проблем, которые были допущены в предыдущих играх.

Пока что разработчики даже не объявили точное название новых частей серии, однако известно, что продолжение Modern Warfare выйдет под конец 2022 года (предположительно осенью), а в Warzone 2 обещают революцию жанра «королевская битва» и новый режим «песочницы».

Также напомним, что недавно было объявлено, что игры Activision Blizzard будут выходить на консоли PlayStation даже не смотря на то, что компания скоро станет частью Microsoft.



