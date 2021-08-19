Релизный трейлер Twelve Minutes

Разработчик Луис Антонио и издательство Annapurna Interactive опубликовали релизный трейлер приключенческого триллера Twelve Minutes. В ролике демонстрируется, как главный герой доказывает жене, что попал в 12-минутную временную петлю. Он правильно предсказывает действия своей возлюбленной и старается предупредить о наступающей беде.

Цикл в Twelve Minutes всегда заканчивается одним сценарием – детектив врывается в квартиру главного героя и обвиняет его жену в убийстве. В трейлере показываются действия, которые смогут совершать пользователи в попытках раскрыть тайну и выяснить всю правду.

Twelve Minutes уже доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S.