НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
27416
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (3)Видео (3)Скриншоты (7)

Релизный трейлер Twelve Minutes

Опубликовано: вчера, 19:28:15
Поделиться:  

Разработчик Луис Антонио и издательство Annapurna Interactive опубликовали релизный трейлер приключенческого триллера Twelve Minutes. В ролике демонстрируется, как главный герой доказывает жене, что попал в 12-минутную временную петлю. Он правильно предсказывает действия своей возлюбленной и старается предупредить о наступающей беде.

Цикл в Twelve Minutes всегда заканчивается одним сценарием – детектив врывается в квартиру главного героя и обвиняет его жену в убийстве. В трейлере показываются действия, которые смогут совершать пользователи в попытках раскрыть тайну и выяснить всю правду.

Twelve Minutes уже доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2021 Microsoft рассказала, какие игры бесплатно достанутся подписчикам Xbox Live Gold в августе текущего года. На этот раз подборка получилась лучше, чем в прошлые месяцы. Она даже содержит один довольно известный проект... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2021 Игры PlayStation Plus в августе 2021 года Sony опубликовала перечень игр, которые вошли в бесплатную подборку для подписчиков PlayStation Plus. По качеству и популярности проектов этот месяц значительно уступает предыдущим. Но зато пользователям достанется одна новинка... Игры PlayStation Plus в августе 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 15 мин. назад0Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard 10 час. 41 мин. назад1Вышел ремастер первой Quake вчера, 19:28:150Релизный трейлер Twelve Minutes вчера, 16:06:210Слухи: эксклюзив от Кодзимы для Xbox анонсируют на TGA 2021 вчера, 09:43:570Oddworld: Soulstorm выйдет на Xbox 18.08.2021 20:58:181Геймплейная демонстрация Life Is Strange: True Colors 18.08.2021 18:22:230Трейлер демоверсии Tales of Arise
Новости игр
Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the GalaxyИГРЫ Ролик о дизайне персонажей Marvel's Guardians of the Galaxy Студия Eidos Montreal и издательство Square Enix опубликовали новый ролик по Marvel's Guardians of the Galaxy. В нем разработчики рассказали о дизайне персонажей в грядущем боевике. Создатели поведали об источниках вдохновения... Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2ИГРЫ Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 Польская студия 11 bit представила продолжение градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. События сиквела стартуют через тридцать лет после истории оригинальной игры. Земля все еще окутана морозом... Новый трейлер Pokemon Legends: ArceusИГРЫ Новый трейлер Pokemon Legends: Arceus Студия Game Freak и издательство Nintendo опубликовали новый трейлер MMORPG Pokemon Legends: Arceus. В ролике много внимания уделили региону Синно, где разворачиваются события игры. Он включает населенные пункты и несколько биомов...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Слухи: эксклюзив от Кодзимы для Xbox анонсируют на TGA 2021Ctrl + стрелка вправо