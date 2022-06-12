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В свежем трейлере Diablo IV показали историю Некроманта. Игра выйдет в 2023 году

Опубликовано: 5 час. 50 мин. назад
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Activision Blizzard рассказала о последнем игровом классе в Diablo IV – Некроманте. Последнему был посвящен отдельный ролик, представленный на конференции Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

В новой части легендарной экшн-RPG нам обещают свыше 150 подземелий с ценными артефактами и десятки дополнительных квестов. Разработчики сохранили фирменные черты серии, но добавят и новые возожности.

Сегодня стало известно, что Diablo IV выйдет в 2023 году. Релиз ожидается на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Necromancer Cinematic Trailer
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