Магия и битва с богами в новом трейлере Flintlock: Siege of Dawn

Студия A44, авторы многопользовательской RPG Ashen, привезли на Xbox & Bethesda Showcase 2022 геймплейный трейлер своего нового проекта — Flintlock: Siege of Dawn.

Ролик предлагает ближе познакомиться с открытым миром ролевой игры, полном магии и войнами с богами. Но не только заклинаниями можно будет сражаться с врагами: игрокам также будет доступно множество оружия, а также компаньон, который всегда придет на помощь в бою.

Flintlock: Siege of Dawn увидит свет в 2023 году. Она будет доступен владельцам PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.