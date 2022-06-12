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roma911 Опубликовал roma911 0
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Магия и битва с богами в новом трейлере Flintlock: Siege of Dawn

Опубликовано: 5 час. 54 мин. назад
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Студия A44, авторы многопользовательской RPG Ashen, привезли на Xbox & Bethesda Showcase 2022 геймплейный трейлер своего нового проекта — Flintlock: Siege of Dawn.

Ролик предлагает ближе познакомиться с открытым миром ролевой игры, полном магии и войнами с богами. Но не только заклинаниями можно будет сражаться с врагами: игрокам также будет доступно множество оружия, а также компаньон, который всегда придет на помощь в бою.

Flintlock: Siege of Dawn увидит свет в 2023 году. Она будет доступен владельцам PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Gameplay Trailer| Xbox & Bethesda Games Showcase 2022
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