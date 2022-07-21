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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Ubisoft объявила о переносе релиза Avatar: Frontiers of Pandora

Опубликовано: 11 час. 18 мин. назад
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Красочное приключение во вселенной Джеймса Кэмерона Avatar: Frontiers of Pandora не выйдет в 2022 году, как ожидалось ранее. Об этом стало известно из квартального финансового отчета Ubisoft.

Первоначально релиз Frontiers of Pandora должен был состояться перед выходом фильма «Аватар: Путь воды» (декабрь 2022 года), однако теперь выяснилось, что игра выйдет только в следующем финансовом году – в промежуток с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2024-го.

Frontiers of Pandora — не единственная игра, отложенная Ubisoft. Компания также подтвердила, что на следующий финансовый год был перенесен выход небольшой премиум-игры, которая пока не была анонсирована.

First Look Trailer
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