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Сиквел стратегии про Дикий Запад Hard West выйдет 4 августа

Опубликовано: вчера, 19:02:02
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Студия Good Shepherd Entertainment представила новый трейлер тактической пошаговой стратегии Hard West 2, в котором раскрыла дату выхода игры.

Hard West 2 является продолжением первой части, релиз которой состоялся в 2015 году. Действие игры разворачивается в эпоху Дикого Запада. Главным героем станет знаменитый бандит Джин Картер, который прознал о легендарном «Призрачном поезде», нагруженном государственным золотом. Ему предстоит сколотить отряд из помощников с разными талантами. Одни прославились как первоклассные стрелки, тогда как другие обладают сверхъестественными способностями. Как оказалось, мир игры наполнен не только привычными атрибутами Дикого Запада, но и демонами.

Hard West 2 выйдет 4 августа на PC (Steam).

Release Date Reveal
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