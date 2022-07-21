Сиквел стратегии про Дикий Запад Hard West выйдет 4 августа

Студия Good Shepherd Entertainment представила новый трейлер тактической пошаговой стратегии Hard West 2, в котором раскрыла дату выхода игры.

Hard West 2 является продолжением первой части, релиз которой состоялся в 2015 году. Действие игры разворачивается в эпоху Дикого Запада. Главным героем станет знаменитый бандит Джин Картер, который прознал о легендарном «Призрачном поезде», нагруженном государственным золотом. Ему предстоит сколотить отряд из помощников с разными талантами. Одни прославились как первоклассные стрелки, тогда как другие обладают сверхъестественными способностями. Как оказалось, мир игры наполнен не только привычными атрибутами Дикого Запада, но и демонами.

Hard West 2 выйдет 4 августа на PC (Steam).