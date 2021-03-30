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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Трейлер Total War: Rome Remastered

Опубликовано: вчера, 17:44:38
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Creative Assembly и SEGA представили новый трейлер Total War: Rome Remastered. Он посвящен техническим особенностям грядущего ремастера знаменитой стратегии.

Сначала в ролике показали обновленные модели объектов окружения и солдат. Затем на экране продемонстрировали, насколько будут улучшены отдельные карты для сражений в реальном времени. А еще на видео присутствует покадровое сравнение одинаковых геймплейных моментов из переиздания и оригинала.

Total War: Rome Remastered выйдет на ПК (Steam) 29 апреля 2021 года.

A New Look
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:20:16
Спасибо за "щедрое" предложение купить ЭТО за 860 рублей со скидкой за то, что я и так владею оригиналом. Сега, у вас там вообще всё в порядке?)
Игровой разум
Бессмертный (уровень 26)вчера, 19:12:12
Одна из моих любимых игр, до сих пор иногда играю-ностальгирую
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 18:11:36
Лучшая стратегия, порой до сих пор играю на досуге. Но ремастер? Хм... Выглядит обновлено. Будто играешь в Rome:Total War 2 на минималках.
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