Creative Assembly и SEGA представили новый трейлер Total War: Rome Remastered. Он посвящен техническим особенностям грядущего ремастера знаменитой стратегии.

Сначала в ролике показали обновленные модели объектов окружения и солдат. Затем на экране продемонстрировали, насколько будут улучшены отдельные карты для сражений в реальном времени. А еще на видео присутствует покадровое сравнение одинаковых геймплейных моментов из переиздания и оригинала.

Total War: Rome Remastered выйдет на ПК (Steam) 29 апреля 2021 года.