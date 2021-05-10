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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер одной из миссий Shadow Warrior 3

Опубликовано: 9 час. 8 мин. назад
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Студия Flying Wild Hog и издательство Devolver Digital опубликовали очередной трейлер шутера Shadow Warrior 3. Свежий ролик посвятили прохождению миссии под названием That Damn Dam. Ее события разворачиваются в горной крепости с японским антуражем.

Главный герой на видео активно комбинирует стрельбу, бой на ближней дистанции с применением катаны и разнообразные умения. Например, протагонист делает несколько залпов с дробовика, разрывает дистанцию, подбрасывает противника в воздух и продолжает вести огонь.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One, точная дата пока неизвестна.

Sneak Peek 'That Damn Dam' Mission
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