Трейлер одной из миссий Shadow Warrior 3

Студия Flying Wild Hog и издательство Devolver Digital опубликовали очередной трейлер шутера Shadow Warrior 3. Свежий ролик посвятили прохождению миссии под названием That Damn Dam. Ее события разворачиваются в горной крепости с японским антуражем.

Главный герой на видео активно комбинирует стрельбу, бой на ближней дистанции с применением катаны и разнообразные умения. Например, протагонист делает несколько залпов с дробовика, разрывает дистанцию, подбрасывает противника в воздух и продолжает вести огонь.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One, точная дата пока неизвестна.