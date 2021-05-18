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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлер фракции Кислев из Total War: Warhammer III

Опубликовано: 8 час. 19 мин. назад
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Студия Creative Assembly и издательство SEGA опубликовали новый трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В нем пользователям рассказали о Кислеве – фракции, вдохновленной русской культурой. Закадровый голос в ролике даже говорит с явным отечественным акцентом.

Упомянутый народ обитает на севере. Он называет себя щитом, который обороняет мир от сил хаоса. Кроме того, на видео демонстрируют юнитов Кислева: жрецов, солдат с секирами, боевых медведей и так далее.

Total War: Warhammer III выйдет на ПК в 2021 году, точная дата не сообщается.

Enter The World Of Kislev
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Почетный геймер
Slawian4ik (уровень 8)8 час. 8 мин. назад
Модный трейлер! Я дико угарел с акцента и антуража. Надо брать, думаю...
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