Трейлер фракции Кислев из Total War: Warhammer III

Студия Creative Assembly и издательство SEGA опубликовали новый трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В нем пользователям рассказали о Кислеве – фракции, вдохновленной русской культурой. Закадровый голос в ролике даже говорит с явным отечественным акцентом.

Упомянутый народ обитает на севере. Он называет себя щитом, который обороняет мир от сил хаоса. Кроме того, на видео демонстрируют юнитов Кислева: жрецов, солдат с секирами, боевых медведей и так далее.

Total War: Warhammer III выйдет на ПК в 2021 году, точная дата не сообщается.