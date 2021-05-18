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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Большой обзорный трейлер Biomutant

Опубликовано: 8 час. 38 мин. назад
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Experiment 101 и THQ Nordic выпустили большой обзорный трейлер экшена в открытом мире Biomutant. В ролике разработчики рассказали о реализации главных аспектов своего проекта.

Создатели сообщили, что по структуре сюжета их игра напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Затем они поведали об источниках вдохновения, боевой системе, открытом мире, редакторе персонажа, племенах, крафте экипировки и многом другом. По ролику можно предварительно оценить, каким получится проект Experiment 101.

Biomutant выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Explanation Trailer
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