Большой обзорный трейлер Biomutant

Experiment 101 и THQ Nordic выпустили большой обзорный трейлер экшена в открытом мире Biomutant. В ролике разработчики рассказали о реализации главных аспектов своего проекта.

Создатели сообщили, что по структуре сюжета их игра напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Затем они поведали об источниках вдохновения, боевой системе, открытом мире, редакторе персонажа, племенах, крафте экипировки и многом другом. По ролику можно предварительно оценить, каким получится проект Experiment 101.

Biomutant выйдет 25 мая 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.