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Тестирование мультиплеера Company of Heroes 3 начинается сегодня

Опубликовано: вчера, 09:32:56
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Relic Entertainment и SEGA объявили о том, что сегодня в Steam начинается тестирование альфа-версии многопользовательского режима стратегии в реальном времени Company of Heroes 3. Приняв в нем участие, игроки смогут опробовать сетевые баталии на стороне американских военных сил и Вермахта (другие фракции будут появляться позже) на четырех итальянских картах в одиночку или в режиме совместной игры против ИИ, а также PvP-состязаниях с другими пользователями.

Альфа-тестирование мультиплеера Company of Heroes 3 начнется сегодня в 20:00 МСК и продлится до 7 декабря 07:00 МСК. Для его участия необходимо перейти на сайт companyofheroes.com и присоединиться к программе CoH-Development.

Multiplayer Pre-Alpha Overview [RUS]
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