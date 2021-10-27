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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Surviving the Aftermath покинет ранний доступ 16 ноября

Опубликовано: 2 час. 22 мин. назад
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Экономическая стратегия Surviving the Aftermath покинет ранний доступ на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 16 ноября. Игра получит крупное обновление и станет совместима с Playstation 5 и Xbox Series X/S.

Обновление будет нацелено на игроков, достигших максимального уровня, и предложит новые задания для развития постапокалиптической колонии на поздних стадиях. Игрокам предстоит пережить еще один судный день и узнать тайны катастрофы.

Surviving the Aftermath находится в раннем доступе с октября прошлого года, и за это время разработчики из Haemimont Games серьезно доработали проект в тесном сотрудничестве с игроками. На основе собранных отзывов было выпущено 20 крупных обновлений.

К анонсу даты релиза разработчики выпустили новый трейлер.

Release Date Announcement Trailer
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