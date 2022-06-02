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Nickless Опубликовал Nickless 0

Страдающее Средневековье: новый трейлер градостроительного симулятора Manor Lords

Опубликовано: 3 час. 7 мин. назад, Nickless
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Издатели Hooded Horse поделились новой информации о грядущей инди-стратегии Manor Lords, посвященной эпохе Средневековья.

В четверг был выпущен обзорный трейлер, раскрывающий подробности игрового процесса. В нем рассказывается об управлении городом и экономике, а также о подготовке к сражениям. Как отмечает автор Slavic Magic, занимающийся разработкой в одиночку, игра сочетает глубокое, натуральное и реалистичное городское строительство с крупномасштабными тактическими боями. Большое внимание уделено деталям, чтобы придать происходящим событиям реализма. Так, чтобы получить нужный ресурс, необходимо организовать цепочку производства, а смена сезонов и погодные условия повлияют не только на жизнь города, но и на ход сражений.

Дата релиза Manor Lords пока не объявлена.

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