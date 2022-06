Страдающее Средневековье: новый трейлер градостроительного симулятора Manor Lords

Исследователь-авантюрист Тад, косплеящий Индиану Джонса, готовится отправиться в новое путешествие. Разработчики из Gammera Nest представили дебютный трейлер игры Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet...

ИГРЫ

Анонсирован порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Сегодня проходит Star Wars Celebration, на котором собрались тысячи фанатов, чтобы первыми увидеть анонсы новых проектов по любимой вселенной. Одним из них стал порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords для...