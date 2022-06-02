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Анонсированы новые приключения испанского Индианы Джонса

Опубликовано: 4 час. 3 мин. назад
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Исследователь-авантюрист Тад, косплеящий Индиану Джонса, готовится отправиться в новое путешествие. Разработчики из Gammera Nest представили дебютный трейлер игры Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet.

Приключенческий трехмерный экшен выполнен в мультяшном стиле. По сюжету Таду предстоит спасти своих друзей и избавиться от таинственного проклятья, а в этом ему поможет изумрудная скрижаль, которую еще предстоит найти. Приключения забросят игрока в Веракрус, Чикаго, Париж и Каир, где предстоит решать запутанные головоломки и преодолевать иные испытания.

Announce Trailer

Забавный, но отважный Тадео Джонс появился на свет в 2004 году, став пародией на Индиану Джонса. Это был испанский короткометражный мультфильм. Персонаж обрел своих поклонников и получил полнометражное воплощение, а позже – и игровое. В 2013 году взять на себя управление Тадом смогли владельцы PlayStation Vita, а еще через год на PS4 вышло продолжение – Tadeo Jones and the Lost Manuscript.

Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet должна выйти в этом году на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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