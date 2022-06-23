Сражаемся на улицах Викторианского Лондона в новом трейлере Circus Electrique

Разработчики из Zen Studios совместно с издателем Saber Interactive представили новый трейлер Circus Electrique. Игра была анонсирована в конце прошлого года и разработчики называли ее смесью сюжетной ролевой игры, симулятора управления цирком и пошаговой стратегии.

В новом ролике наконец-то можно наглядно ознакомиться с геймплеем проекта, который оказался сильно похож на Darkest Dungeon. Игроки также выбирают четыре героя, с которыми будут зачищать улицы Лондона в пошаговых боях. Каждый из персонажей имеет определенный архетип, которых в игре будет 15. Во время сражений враги выстраиваются напротив героев и большую роль в победе играет их местоположение и моральный дух. В перерывах между битвами, игроки возьмут на себя роль управляющего цирком и устроят представления.

Circus Electrique выйдет в этом году на платформы PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.