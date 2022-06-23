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roma911 Опубликовал roma911 0

Сражения в невесомости и поп-культура: анонсирован шутер HYENAS

Опубликовано: 8 час. 6 мин. назад, roma911
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Студия Creative Assembly, известная серией Total War, анонсировала разработку новой игры, которая выйдет при поддержке издательства SegaHyenas. Проект представляет собой многопользовательский шутер в научно-фантастическом сеттинге и перенесет игроков в будущее.

По сюжету игры, Земли больше не существует, а состоятельные люди давно освоили и перебрались на Марс. Другая, более бедная прослойка человеческой расы, вынуждена жить в орбитальной трущобе или, как ее называют, Порче. У богачей этого мира одна из главных ценностей – артефакты поп-культуры, спасенные с Земли. Однако они также интересуют и «Гиен» – групп профессиональных грабителей, которые должны украсть реликвии прошлого.

Геймплейно Hyenas предлагает сражение пяти команд, каждая из которых состоит из трех игроков. Их главная цель – украсть как можно больше артефактов поп-культуры у торговых кораблей «Добытчиков», доставляющих реликвии марсианским хозяевам. Авторы обещают интересных персонажей, динамические сражения, в том числе и в невесомости, где игроки столкнутся с другими пользователям, а также с охраной «Добытчиков».

Релиз Hyenas состоится в 2023 году. Она выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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