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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Состоялся релиз Sifu

Опубликовано: 08.02.2022 14:40:02
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Компания Sloclap опубликовала трейлер к релизу кунг-фу экшена Sifu, который состоится сегодня на ПК (Epic Game Store), PlayStation 4 и PlayStation 5, а также сообщила о том, что уже начала работать над DLC. Напомним, что проект вышел за две недели раньше до запланированного срока.

В Sifu вам предстоит выступить в роли студента школы кунг-фу, решившего отомстить за убийство своей семьи. Параллельно герой раскроет древнюю тайну вымышленного китайского города, сражаясь в рукопашных боях с различными врагами.

Launch Trailer [RUS]
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)09.02.2022 07:50:49
CeMeH писал(а):
Блестящая игра, просто потрясающая. Переиграли и уничтожили, уже на втором уровне, вроде первый раз сел играть. Сгоревший стул прилагается. Советую всемgood
Чет отзывы и правда рукоплещут, но 3К на старте обычной версии (PS) чет дороговасто =( Абажду
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)08.02.2022 16:45:06
Блестящая игра, просто потрясающая. Переиграли и уничтожили, уже на втором уровне, вроде первый раз сел играть. Сгоревший стул прилагается. Советую всемgood
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