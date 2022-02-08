Состоялся релиз Sifu

Компания Sloclap опубликовала трейлер к релизу кунг-фу экшена Sifu, который состоится сегодня на ПК (Epic Game Store), PlayStation 4 и PlayStation 5, а также сообщила о том, что уже начала работать над DLC. Напомним, что проект вышел за две недели раньше до запланированного срока.

В Sifu вам предстоит выступить в роли студента школы кунг-фу, решившего отомстить за убийство своей семьи. Параллельно герой раскроет древнюю тайну вымышленного китайского города, сражаясь в рукопашных боях с различными врагами.