Состоялся релиз расширенной версии Fatal Frame: Maiden of Black Water

Сегодня хоррор Fatal Frame: Maiden of Black Water от японской студии Koei Tecmo получил расширенную версию на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch. Прежде игра была доступна только на портативной консоли Wii U.

Fatal Frame: Maiden of Black Water рассказывает историю трех персонажей, отправившихся на зловещую гору Хиками, обитель мстительных призраков. Справиться со злыми духами героям поможет камера-обскура, которая позволяет увидеть вещи, недоступные человеческому восприятию.

Расширенное издание получит увеличенное разрешение, обновленное управление, фоторежим и новые предметы кастомизации. К релизу улучшенной версии разработчики опубликовали новый трейлер.