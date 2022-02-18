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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Состоялся релиз Horizon Forbidden West

Опубликовано: вчера, 16:58:10
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Сегодня на PS4 и PS5 состоялся релиз красочного постапокалиптического приключения Horizon Forbidden West. Разработчики из Guerilla Games выразили благодарность всем, кто был причастен к созданию проекта и фанатам первой части игры.

После событий Horizon Zero Dawn прошло полгода, и миру угрожает новая беда. По земле расползается загадочная красная порча, а в небе бушуют жестокие бури. Элой должна отправиться на Запретный Запад, чтобы остановить катастрофу, грозящую неминуемой гибелью всему живому.

 

Скриншот игры Horizon Forbidden West

 

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