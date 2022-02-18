Состоялся релиз Horizon Forbidden West

Сегодня на PS4 и PS5 состоялся релиз красочного постапокалиптического приключения Horizon Forbidden West. Разработчики из Guerilla Games выразили благодарность всем, кто был причастен к созданию проекта и фанатам первой части игры.

После событий Horizon Zero Dawn прошло полгода, и миру угрожает новая беда. По земле расползается загадочная красная порча, а в небе бушуют жестокие бури. Элой должна отправиться на Запретный Запад, чтобы остановить катастрофу, грозящую неминуемой гибелью всему живому.