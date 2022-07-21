Sony рассказала о технических особенностях Marvel’s Spider-Man Remastered

12 августа для PC состоится релиз ожидаемой многими Marvel’s Spider-Man Remastered. Поэтому Sony Interactive Entertainment совместно с Insomniac Games решили напомнить и раскрыть новые особенности ремастера, выпустив новый трейлер. В нем авторы рассказали о графических возможностях новинки.

Среди уже известных особенностей игры:

Поддержка трассировки лучей;

Гибкие настройки графики;

Поддержка клавиатуры и мышки.

Теперь стало известно, что в игре про дружелюбного соседа также будут доступны технологии DLSS и DLAA. Не обошли стороной владельцев нестандартных экранов, для которых добавили поддержку ультрашироких (21:9) и панорамных (32:9) разрешений. PC версия Marvel’s Spider-Man Remastered будет поддерживать и новые геймпады DualSense.

Sony также поделилась системными требованиями для разных настроек графики.

Marvel’s Spider-Man Remastered выйдет 12 августа для PC. Оформившие предзаказ игроки сразу получат пять очков навыков, один гаджет и три костюма.

Видео обрабатывается, выбор качества временно недоступен.