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Sony рассказала о технических особенностях Marvel’s Spider-Man Remastered

Опубликовано: 1 час. 14 мин. назад
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12 августа для PC состоится релиз ожидаемой многими Marvel’s Spider-Man Remastered. Поэтому Sony Interactive Entertainment совместно с Insomniac Games решили напомнить и раскрыть новые особенности ремастера, выпустив новый трейлер. В нем авторы рассказали о графических возможностях новинки.

Среди уже известных особенностей игры:

  • Поддержка трассировки лучей;
  • Гибкие настройки графики;
  • Поддержка клавиатуры и мышки.

Теперь стало известно, что в игре про дружелюбного соседа также будут доступны технологии DLSS и DLAA. Не обошли стороной владельцев нестандартных экранов, для которых добавили поддержку ультрашироких (21:9) и панорамных (32:9) разрешений. PC версия Marvel’s Spider-Man Remastered будет поддерживать и новые геймпады DualSense.

Sony также поделилась системными требованиями для разных настроек графики.

 

 

Marvel’s Spider-Man Remastered выйдет 12 августа для PC. Оформившие предзаказ игроки сразу получат пять очков навыков, один гаджет и три костюма.

PC Features Trailer
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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)45 мин. назад
Ну конечно, себя не похвалишь никто не похвалит. А насчет + к графики, господи, только ярые графодрочеры будут присматриваться.
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