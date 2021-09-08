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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6

Слухи: Sony уже готовит PlayStation 5 Pro

Опубликовано: 08.09.2021 17:16:23, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Техноблогер Moore's Law Is Dead со ссылкой на собственные источники заявил, что Sony уже готовит PlayStation 5 Pro. Это будет премиальное устройство по цене от $600 до $700. Такая стоимость объясняется желанием компенсировать затраты на производство. Приставка начнет продаваться в 2023 или 2024 году.

У блогера нет информации о спецификациях консоли, но он считает, что устройство снабдят новой кастомной платформой от AMD с улучшенными CPU и GPU. По мнению Moore's Law Is Dead ее TDP, показатель, демонстрирующий, на отвод какого количества тепла рассчитана система охлаждения, будет в районе 300 Вт. Это делает приставку очень дорогой в производстве.

 

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новыестарые6 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 18 мин. назад
Seladonia писал(а):
То чувство, когда особо игр на этом поколении новых нет
Returnal, Ratchet and Clank, Spider-Man: Miles Morales, Demon Souls... Да и как бы тут это самое, капитан говорит, что на PS5 можно играть во всю библиотеку PS4.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)сегодня, 04:01:02
Seladonia писал(а):
То чувство, когда особо игр на этом поколении новых нет, а уже новые железки готовят...
Интересно, как же тогда будут базовые версии справляться с играми на закате поколения, если в то время они будут слабее улучшенных версий?
будет ситуация как на стыке поколений: младшему - нормальная версия, старшему - кастрированная
Великий игрок
Seladonia (уровень 11)вчера, 20:45:10
То чувство, когда особо игр на этом поколении новых нет, а уже новые железки готовят...
Интересно, как же тогда будут базовые версии справляться с играми на закате поколения, если в то время они будут слабее улучшенных версий?
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)08.09.2021 19:48:52
так это и не удивительно, ввиду того появились новые видяхи, а то что сейчас у 5-й в стоке - это впритык, смех
Знаток игр
Sailas77 (уровень 12)08.09.2021 18:01:13
Mas7er писал(а):
Сони об этом только не забудьте сказать)
Ну, этот чел уже сливав инфу об Intel и AMD правдивую, так что все может быть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)08.09.2021 17:22:24
Сони об этом только не забудьте сказать)
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