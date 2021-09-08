Слухи: Sony уже готовит PlayStation 5 Pro

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Техноблогер Moore's Law Is Dead со ссылкой на собственные источники заявил, что Sony уже готовит PlayStation 5 Pro. Это будет премиальное устройство по цене от $600 до $700. Такая стоимость объясняется желанием компенсировать затраты на производство. Приставка начнет продаваться в 2023 или 2024 году.

У блогера нет информации о спецификациях консоли, но он считает, что устройство снабдят новой кастомной платформой от AMD с улучшенными CPU и GPU. По мнению Moore's Law Is Dead ее TDP, показатель, демонстрирующий, на отвод какого количества тепла рассчитана система охлаждения, будет в районе 300 Вт. Это делает приставку очень дорогой в производстве.