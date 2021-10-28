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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Дата выхода ролевого экшена Weird West

Опубликовано: вчера, 18:42:47
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Издательство Devolver Digital опубликовало новый трейлер находящегося в разработке проекта под названием Weird West. В нем разработчики рассказали побольше о геймплее и сообщили о дате релиза: игра выйдет на PC, Xbox One и PS4 11 января.

Сюжет ролевого приключения повествует о переплетающихся судьбах нескольких совершенно разных героев в мрачном мире, вдохновленном стилистикой Дикого Запада. Разработчики обещают невероятную интерактивность окружения: в заданиях предстоит активно пользоваться подручными средствами и особыми способностями персонажей для получения преимущества над противниками. Каждого героя можно прокачивать и снаряжать на свой вкус.

Road to Weird West: Episode 1 [RUS]
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