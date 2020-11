Студия Koei Tecmo и издательство Nintendo опубликовали релизный трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity. Сюжетно игра представляет собой приквел к The Legend of Zelda: Breath of the Wild и рассказывает о борьбе четырех чемпионов против армий Ганона, готовящихся захватить Хайрул. Этих героев, в число которых входит Линк, и других персонажей демонстрируют в свежем ролике.

На видео показывается завязка истории, диалоги между ключевыми действующими лицами и сражения. В драках можно управлять любым из доступных бойцов. Каждый из них обладает своими уникальными способностями.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года на Nintendo Switch.