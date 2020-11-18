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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Релизный трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity

Опубликовано: 7 час. 19 мин. назад
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Студия Koei Tecmo и издательство Nintendo опубликовали релизный трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity. Сюжетно игра представляет собой приквел к The Legend of Zelda: Breath of the Wild и рассказывает о борьбе четырех чемпионов против армий Ганона, готовящихся захватить Хайрул. Этих героев, в число которых входит Линк, и других персонажей демонстрируют в свежем ролике.

На видео показывается завязка истории, диалоги между ключевыми действующими лицами и сражения. В драках можно управлять любым из доступных бойцов. Каждый из них обладает своими уникальными способностями.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года на Nintendo Switch.

Launch Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)6 час. 38 мин. назад
Ждёмс. Правда Якудза еще не пройдена. Но до этой игры я точно доберусь, это 100% кандидат для моего соедующего "уголка Nintendo"
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