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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Разработчики Company of Heroes 3 рассказали об игровых локациях

Опубликовано: вчера, 21:39:29
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Студия Relic Entertainment в новом видеодневнике, посвященном разработке военной стратегии Company of Heroes 3, поведала о месте действия игры и причинам, по которым оно было выбрано.

События Company of Heroes 3 развернутся на Средиземноморском фронте и в Северной Африке. Игра расскажет о столкновениях Союзников и Италии, изнурительной кампании, протянувшейся с 1943 по 1945 года. На этом участке фронта разработчики хотели особенно подчеркнуть контраст между тихой пасторальной жизнью и мрачными годами войны.

Несколько слов авторы уделили и динамической системе разрушаемости. Обломки зданий будут полностью интерактивны: они могут как наносить урон войскам, так и использоваться как укрытие.

Company of Heroes 3 выйдет на ПК в следующем году.

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