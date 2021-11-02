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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Дата выхода дополнения Aiko's Choice для Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Опубликовано: вчера, 20:50:16
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Издательство Daedalic Entertainment выпустило новый трейлер, посвященный находящемуся в разработке дополнению Aiko's Choice для тактического стелс-экшена Shadow Tactics: Blades of the Shogun. В этом же ролике была объявлена и дата релиза DLC. Видео содержит спойлеры к сюжетной кампании оригинала, так что смотрите на свой страх и риск.

История Aiko's Choice сконцентрируется вокруг приключений куноити Аико. Ей предстоит столкнуться с загадочным врагом из своего прошлого. Дополнение состоит из трех основных и трех побочных миссий и будет распространяться независимо от основной игры. Впрочем, по словам разработчиков, сложность рассчитана на тех, кто уже успел хорошенько озакомиться с механиками экшена.

Aiko's Choice выйдет к пятилетию игры, 6 декабря 2021 года на ПК, Xbox One и PS4.

Aiko's Choice The Story So Far Trailer [RUS]
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