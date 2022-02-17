Разработчики Baldur's Gate III рассказали о дате релиза и новых обновлениях

На последней трансляции разработчики из Larian Studios рассказали чуть больше о том, в каком состоянии сейчас находится полная версия пошаговой ролевой игры Baldur's Gate III. По словам Свена Винке, главы студии, работа над основным наполнением уже практически завершена, и остаток 2022 года Larian посвятит полировке проекта и тестированию геймплейных механик с помощью раннего доступа. Пока что авторы ориентируются на релиз на ПК в первом квартале 2023 года.

Разработчики также сообщили, что в течение года стоит ждать крупных обновлений для раннего доступа. В последнем большом патче, седьмом по счету, в игру добавили класс "Варвар" с двумя архетипами — "Берсерк" и "Дикое сердце". Первый может впадать в изнуряющую ярость и делает больше атак за ход, а второй основан на звериных тотемах из настольного первоисточника и позволяет во время боя взывать к первобытным духам. Также добавилась система боя импровизированным оружием: теперь в какого-нибудь гоблина можно запустить табуреткой или другим гоблином. Помимо этого, разработчики переработали интерфейс, улучшили катсцены и анимации заклинаний.