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Дюка Опубликовал Дюка 0

Прямая трансляция The Game Awards 2021

Опубликовано: вчера, 19:31:05, Дюка
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Ночью с четверга на пятницу в 3:30 МСК стартует самое громкое игровое шоу текущего года – The Game Awards 2021. Восьмая ежегодная церемония пройдет в офлайн-режиме (в 2020 году ее проводили онлайн), и, по обещаниям ведущего Джеффа Кили, будет самой масштабной. Помимо 40-50 игровых проектов, на мероприятии покажут фильмы и сериалы по игровым вселенным. И, конечно же, будут объявлены победители в различных категориях, включая «Игра Года».

Шоу продлится три часа, а посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь.

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