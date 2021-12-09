Прямая трансляция The Game Awards 2021

Ночью с четверга на пятницу в 3:30 МСК стартует самое громкое игровое шоу текущего года – The Game Awards 2021. Восьмая ежегодная церемония пройдет в офлайн-режиме (в 2020 году ее проводили онлайн), и, по обещаниям ведущего Джеффа Кили, будет самой масштабной. Помимо 40-50 игровых проектов, на мероприятии покажут фильмы и сериалы по игровым вселенным. И, конечно же, будут объявлены победители в различных категориях, включая «Игра Года».

Шоу продлится три часа, а посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь.