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Дюка Опубликовал Дюка 0

Прямая трансляция IGN Expo 2021

Опубликовано: 4 час. 27 мин. назад, Дюка
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В 23:00 МСК зарубежный портал IGN проведет свою трансляцию IGN Expo 2021. Во время нее покажут множество эксклюзивного контента, включая анонсы новых проектов и демонстрацию игрового процесса. Посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь.

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