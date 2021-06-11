Прямая трансляция IGN Expo 2021

Анонсирована улучшенная версия World War Z, получившая приставку Aftermath в названии. В этой версии будут добавлены новые персонажи, типы зомби, вид от первого лица а также новая система ближнего боя...

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Тизер Rainbow Six Extraction, бывшей Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Quarantine анонсировали еще на Е3 2019, однако с тех пор информация о ней почти не поступала, если не считать слухи и утечки. Теперь же Ubisoft объявила, что игра получила другое название Rainbow Six Extraction...