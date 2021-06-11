Прямая трансляция IGN Expo 2021

В 23:00 МСК зарубежный портал IGN проведет свою трансляцию IGN Expo 2021. Во время нее покажут множество эксклюзивного контента, включая анонсы новых проектов и демонстрацию игрового процесса. Посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь.
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