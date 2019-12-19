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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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«Праздничный» трейлер хоррора Remothered: Broken Porcelain

Опубликовано: 2 час. 36 мин. назад
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Компания Modus Games и команда Stormind Games представили «праздничный» трейлер своего нового хоррора Remothered: Broken Porcelain. Видео стилизовали под рекламу старенького отеля «Эшмен», где можно прекрасно провести рождественские выходные.

В центре сюжета Remothered: Broken Porcelain – две юные девушки по имени Линн и Джен. Работая в «Эшмене» горничными, в определенный момент они сталкиваются со сверхъестественными событиями и начинают копаться в темном прошлом зловещего отеля. Также в игре появляется Розмари Рид – героиня первой части, которая до сих пор пытается отыскать пропавшую Селесту Фелтон.

Релиз Remothered: Broken Porcelain запланирован на третий квартал 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

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