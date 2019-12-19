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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Новый геймплейный трейлер Endzone - A World Apart

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад
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Постапокалиптический градострой Endzone - A World Apart получил сегодня продолжительный геймплейный трейлер. Девелоперы из Gentlymad поведали об основных игровых механиках, а затем показали, как они работают на практике.

В Endzone - A World Apart вам предстоит восстанавливать человеческую цивилизацию, которая 150 лет назад пережила самый настоящий апокалипсис. Приготовьтесь противостоять пыльным бурям, наводнениям и радиоактивному загрязнению в стремлении создать полноценный город. Помимо возведения и улучшения зданий, вам также придется решать насущные проблемы социума.

Endzone - A World Apart выйдет в раннем доступе Steam весной 2020 года. Выпускать игру на консоли разработчики пока не планируют.

How To Play Trailer
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