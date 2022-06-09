Call of Duty: Modern Warfare II: прохождение миссии на корабле

Во время шоу Summer Game Fest были продемонстрированы новые кадры из Call of Duty: Modern Warfare II. Представленный ролик целиком посвящен геймплею. Нам показали фрагмент миссии, которая получила название «Темные воды». Группа оперативников оказывается на борту корабля и с боем прорывается вглубь.

Как отметили авторы, корабль качается в такт волнам, что тоже оставляет свой отпечаток на игровом процессе.

Modern Warfare II является продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Напомним, что первый полноценный трейлер игры был опубликован только в среду.