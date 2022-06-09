НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
21513
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (4)Видео (5)Скриншоты (9)

Call of Duty: Modern Warfare II: прохождение миссии на корабле

Опубликовано: 3 час. 53 мин. назад
Поделиться:  

Во время шоу Summer Game Fest были продемонстрированы новые кадры из Call of Duty: Modern Warfare II. Представленный ролик целиком посвящен геймплею. Нам показали фрагмент миссии, которая получила название «Темные воды». Группа оперативников оказывается на борту корабля и с боем прорывается вглубь.

Как отметили авторы, корабль качается в такт волнам, что тоже оставляет свой отпечаток на игровом процессе.

Modern Warfare II является продолжением Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Напомним, что первый полноценный трейлер игры был опубликован только в среду.

Official Dark Water Level Gameplay
Вам также может быть интересно
Возвращение симулятора мотогонок: анонсирована SBK 22 Спустя 10 лет после последнего релиза гоночная франшиза SBK возвращается. Об этом заявили разработчики... Возвращение симулятора мотогонок: анонсирована SBK 22 Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort Solis Студия Fallen Leaf представила на суд общественности свою новую игру – научно-фантастический хоррор Fort Solis. Fort Solis — триллер от третьего лица, рассчитанный на одиночное прохождение... Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort Solis
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
56 мин. назад0Humankind выйдет на консоли и получила новое DLC 1 час. 30 мин. назад1Путешествуем по Аду под металл: вышла демоверсия Metal: Hellsinger 1 час. 31 мин. назад0Ретрофутуристическое «Шоу Трумана» в новом трейлере American Arcadia 1 час. 48 мин. назад1Враждебный, но завораживающий мир: показан геймплейный трейлер Nightingale 1 час. 50 мин. назад0Брутальный шутер Warhammer Darktide обзавелся геймплейным трейлером 2 час. 6 мин. назад0Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears 2 час. 13 мин. назад0На страже Готэма: показан геймплейный трейлер Gotham Knights за Найтвинга
Новости игр
На страже Готэма: показан геймплейный трейлер Gotham Knights за НайтвингаИГРЫ На страже Готэма: показан геймплейный трейлер Gotham Knights за Найтвинга В рамках сегодняшней презентации Summer Game Fest студия Warner Bros. Games Montreal представила новый геймплейный трейлер экшн-РПГ Gotham Knights. В этот раз публике показали игру за... Поклонники Манки Д. Луффи ликуйте: показан геймплейный трейлер One Piece OdysseyИГРЫ Поклонники Манки Д. Луффи ликуйте: показан геймплейный трейлер One Piece Odyssey Можно с уверенностью сказать, что для поклонников манги и аниме One Piece выставка Summer Game Fest прошла успешно, ведь на ней был представлен новый трейлер One Piece Odyssey. Разработчики из Bandai Namco Games поделились... Новый слой страха: представлен трейлер Layers of FearsИГРЫ Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears Линейка хоррор-игр Layers of Fear получит продолжение. Во время первого дня шоу Summer Game Fest был представлен трейлер новой части Layers of Fears, в которой нам обещают абсолютно новый сюжет и игровой процесс...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Показан геймплейный трейлер The Callisto ProtocolCtrl + стрелка вправо