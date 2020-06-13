Планетарные сражения в EVERSPACE 2

Разработчики EVERSPACE 2 показали новый трейлер, в котором можно увидеть планетарные сражения. Судя по показанному, корабли в атмосфере планет имеют не меньшую маневренность, чем в космосе, так что можно ожидать не меньшей динамики в более красочный локациях, чем было в первой части. Немаловажным шагом в развитии серии станет модульная система создания кораблей, что дает игрокам возможность получить доступ к практическу бесконечному количеству модификаций.

Закрытое тестирование игры для бакеров стартует уже в этом месяце, в общем доступе EVERSPACE 2 появится в декабре 2020 года в рамках раннего доступа Steam. Релиз ожидается ближе к окончанию 2021 года или даже в первом квартале 2022 года – к тому времени проект должен быть не только на ПК, но и на консолях.